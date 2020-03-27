Sony可能延後發表財報 疫情恐讓上修財測成泡影

Sony今天表示，受到疫情影響，上一次全年度財測上修的部分可能成為泡影。

Sony也表示，恐怕無法在下個月30日原訂日程公布財報，主要是新冠病毒疫情爆發影響結帳作業，因而有所延誤。

Sony上次的全年度獲利展望是在2月4日發布的，當時提高了目標值，將全年營業利益由8,400億日圓調高到8,800億日圓。

Sony指出，新冠病毒疫情導致工廠關閉，供應鏈出問題，需求減弱。不良影響將延續到4月展開的新一個會計年度。