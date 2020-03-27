快訊

桃機到台南要花一萬？男英國返台砸大錢機場包車

堅守防疫取消蜜月認賠5萬 正妹護理師：應該的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度央行緊急開會後 宣布降息3碼至4.40%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為印度孟買民眾排隊裝瓦斯。 美聯社
圖為印度孟買民眾排隊裝瓦斯。 美聯社

印度央行在非例行會議中宣布降息3碼（75個基點），追隨世界多地央行加大刺激力度以因應新冠病毒疫情的經濟影響。

印度央行總裁Shaktikanta Das周五在緊急會議宣布，基準回購利率從5.15%下調75個基點至4.40%。

印度2019年曾五度降息，但自去年12月以來一直按兵不動。

Das表示，降息目的是要儘可能支持經濟成長，並緩和新冠肺炎疫情的衝擊，「艱難的時期不會長久如此，但人會一直艱苦下去。」

印度 降息

延伸閱讀

印度債雙高護體 可長抱

印度全國封鎖 貧窮日薪工擬步行150公里返鄉

影／印度封城21天啟動 看員警如何教訓違規民眾

印度鎖國 鴻海、緯創停工三周

相關新聞

印度央行緊急開會後 宣布降息3碼至4.40%

印度央行在非例行會議中宣布降息3碼（75個基點），追隨世界多地央行加大刺激力度以因應新冠病毒疫情的經濟影響。

伍德賽德近兆元擴建喊停 澳洲天然氣龍頭地位難保

澳洲能源巨頭伍德賽德（Woodside）宣布，延遲旗下斯卡伯勒（Scarborough）及包斯（Browse）液化天然氣...

美財長：希望金融市場維持開放 聚焦貸款公司流動性

美國財政部長米努勤周四（26日）重申，儘管新冠病毒疫情引發市場劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持開放營運。他表示...

看Fed多拚！資產負債表一周暴增這麼多 首度突破5兆美元

聯準會（Fed）大舉購債以緩和新冠疫情對經濟衝擊，資產負債表也因此首度突破5兆美元。

經濟解析／美股連漲三日 是假牛市還是真反彈？

最近的美國股市，只有一件事不變，那就是：速度。

美朝野就紓困案達成協議 日股開盤勁揚

美國朝野就大規模經濟紓困案達成協議，激勵華爾街股市大漲，東京股市今天開盤勁揚逾3%

需求前景低迷…國際油價和銅價再掀跌勢 金價上漲

國際能源署(IEA)警告全球石油需求陣「自由落體」下滑後，原油期貨重拾跌勢。主要產油國增產之際，新冠疫情引發的限制人員流...

美元指數創2008年最大跌幅 市場預料美國會續推新措施

上周美國首次申請失業救濟人數上升創下新高，美元聞聲重貶1.7%，跌幅是逾11年來之最，連四日下挫。英鎊美元創下2008年...

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

路透引述熟悉情況的消息人士報導，川普政府的高層官員已同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片，最主要目的是要限制台積電供...

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

美國股市股市連續三天上漲，道瓊工業指數重返牛市，且創下90年來最大三日漲幅。美國上周初請失業金人數創紀錄，比投資人最壞預...

道指漲1351點 連升3日累計衝高逾20%

投資人擺脫創紀錄的初請失業金人數，而參議院在新型冠狀病毒爆發期間通過大規模的經濟刺激法案，股市26日連續第3個交易日飆升。

ECB將取消購債上限

歐洲央行（ECB）將取消向歐元區任一國收購債券的上限，這項歷史性決定讓ECB能無限量印鈔票，以無限的貨幣政策彈藥力抗新冠疫情對經濟的衝擊。歐元區公債價格26日盤中大漲。

熱門新聞

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

挺台鞏固邦交 「台北法案」川普簽署生效

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。