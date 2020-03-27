印度央行緊急開會後 宣布降息3碼至4.40%

印度央行在非例行會議中宣布降息3碼（75個基點），追隨世界多地央行加大刺激力度以因應新冠病毒疫情的經濟影響。

印度央行總裁Shaktikanta Das周五在緊急會議宣布，基準回購利率從5.15%下調75個基點至4.40%。

印度2019年曾五度降息，但自去年12月以來一直按兵不動。

Das表示，降息目的是要儘可能支持經濟成長，並緩和新冠肺炎疫情的衝擊，「艱難的時期不會長久如此，但人會一直艱苦下去。」