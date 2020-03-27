快訊

日女記者「專程」來台寫隔離日記 戳到日本人的點

黑人范范豪宅登「賺錢屋」 住戶轉手都賺千萬以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美財長：希望金融市場維持開放 聚焦貸款公司流動性

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長米努勤。 歐新社
美國財政部長米努勤。 歐新社

美國財政部長米努勤周四（26日）重申，儘管新冠病毒疫情引發市場劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持開放營運。他表示，現在重點是協助受疫情影響最嚴重的貸款公司，照顧其資金流動性。

米努勤說，與金融監管機構高層視訊會議後，大家有共識，維持股市與其他資產的市場交易，符合「最佳利益」。參加此會議的人士包括聯準會（Fed）主席鮑爾、證券交易委員會主席Jay Clayton以及其他相關機構負責人。他說：「我們會與主管機構和交易所合作，盡一切努力保持市場繼續營運。若是出於無論何種原因相關監管機構確定市場已不能在全部時間內營運， 我們或許會考慮限制交易時間，但那並非我們的優先選擇。」

米努勤同時指出，他已成立工作小組專門應對貸款公司即將面臨的流動性問題。這些貸款公司每月由貸款人處收入攤還的本息，然後支付給購買貸款債券的投資人。現在即便貸款人因疫情衝擊收入沒錢還貸款，公司對債券投資人仍要履行支付義務。

華盛頓的房貸業者組織Mortgage Banker Association估計，如果有25%的貸款人要求暫停還款6個月，代表超過750億美元的資金收不進來。

聯準會

延伸閱讀

鮑爾信心喊話：寬鬆彈藥未用盡

鮑爾表示將繼續支持信用流通 美元指數應聲重貶0.8%

美60.5兆紓困 參院過關

美國財長：美國聯邦稅補稅期延到夏天

相關新聞

經濟解析／美股連漲三日 是假牛市還是真反彈？

最近的美國股市，只有一件事不變，那就是：速度。

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

美國股市股市連續三天上漲，道瓊工業指數重返牛市，且創下90年來最大三日漲幅。美國上周初請失業金人數創紀錄，比投資人最壞預...

美財長：希望金融市場維持開放 聚焦貸款公司流動性

美國財政部長米努勤周四（26日）重申，儘管新冠病毒疫情引發市場劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持開放營運。他表示...

看Fed多拚！資產負債表一周暴增這麼多 首度突破5兆美元

聯準會（Fed）大舉購債以緩和新冠疫情對經濟衝擊，資產負債表也因此首度突破5兆美元。

美朝野就紓困案達成協議 日股開盤勁揚

美國朝野就大規模經濟紓困案達成協議，激勵華爾街股市大漲，東京股市今天開盤勁揚逾3%

需求前景低迷…國際油價和銅價再掀跌勢 金價上漲

國際能源署(IEA)警告全球石油需求陣「自由落體」下滑後，原油期貨重拾跌勢。主要產油國增產之際，新冠疫情引發的限制人員流...

美元指數創2008年最大跌幅 市場預料美國會續推新措施

上周美國首次申請失業救濟人數上升創下新高，美元聞聲重貶1.7%，跌幅是逾11年來之最，連四日下挫。英鎊美元創下2008年...

路透：美國擬限縮全球對華為供應晶片 矛頭指向台積電

路透引述熟悉情況的消息人士報導，川普政府的高層官員已同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片，最主要目的是要限制台積電供...

道指漲1351點 連升3日累計衝高逾20%

投資人擺脫創紀錄的初請失業金人數，而參議院在新型冠狀病毒爆發期間通過大規模的經濟刺激法案，股市26日連續第3個交易日飆升。

ECB將取消購債上限

歐洲央行（ECB）將取消向歐元區任一國收購債券的上限，這項歷史性決定讓ECB能無限量印鈔票，以無限的貨幣政策彈藥力抗新冠疫情對經濟的衝擊。歐元區公債價格26日盤中大漲。

G20：竭盡所能振興景氣

20國集團（G20）領袖昨（26）日召開視訊峰會，發表聯合聲明表示將「竭盡所能」克服肺炎疫情衝擊。

五石油巨擘大砍支出

在新冠肺炎疫情抑制原油需求以及沙、俄油價戰導致油價崩跌之際，全球五大石油和天然氣巨擘大砍2020年資本支出預算210億美元，相當於原先計畫支出的20%。

熱門新聞

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。