美財長：希望金融市場維持開放 聚焦貸款公司流動性

美國財政部長米努勤周四（26日）重申，儘管新冠病毒疫情引發市場劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持開放營運。他表示，現在重點是協助受疫情影響最嚴重的貸款公司，照顧其資金流動性。

米努勤說，與金融監管機構高層視訊會議後，大家有共識，維持股市與其他資產的市場交易，符合「最佳利益」。參加此會議的人士包括聯準會（Fed）主席鮑爾、證券交易委員會主席Jay Clayton以及其他相關機構負責人。他說：「我們會與主管機構和交易所合作，盡一切努力保持市場繼續營運。若是出於無論何種原因相關監管機構確定市場已不能在全部時間內營運， 我們或許會考慮限制交易時間，但那並非我們的優先選擇。」

米努勤同時指出，他已成立工作小組專門應對貸款公司即將面臨的流動性問題。這些貸款公司每月由貸款人處收入攤還的本息，然後支付給購買貸款債券的投資人。現在即便貸款人因疫情衝擊收入沒錢還貸款，公司對債券投資人仍要履行支付義務。

華盛頓的房貸業者組織Mortgage Banker Association估計，如果有25%的貸款人要求暫停還款6個月，代表超過750億美元的資金收不進來。