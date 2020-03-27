看Fed多拚！資產負債表一周暴增這麼多 首度突破5兆美元

聯準會（Fed）大舉購債以緩和新冠疫情對經濟衝擊，資產負債表也因此首度突破5兆美元。

Fed周四在官網發布數據顯示，截至3月25日的一周，聯儲會持有的資產規模增加5,860億美元，達到了5.25兆美元。銀行自Fed貼現窗口借款量飆升到508億美元。

過去幾周Fed推出多項流動性計畫，以期在新冠疫情引發投資人恐慌的情況下保持金融市場和實體經濟的授信流暢。當前的債券購買計畫已經超越了上次金融危機後實施的規模。

Fed預料還將推出大眾商業貸款計畫（Main Street Business Program），為國內中小型企業提供援助。

截至周三，主要交易商信用機制（PDCF）的借貸為277億美元，貨幣市場共同基金流動性機制達到306億美元。繼Fed於3月19日宣布擴大貨幣互換國家範圍後，外國央行借款飆升至2,060億美元，創出了2009年來的最高水準。