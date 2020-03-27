經濟解析／美股連漲三日 是假牛市還是真反彈？
最近的美國股市，只有一件事不變，那就是：速度。
市場前不久才剛以史上最快速度墜入熊市，昨天標普500指數創下90年來最猛的三日漲幅。荒誕還不只於此。依照定義，道瓊現在已經開展全新牛市，因為道瓊也自前一個低點上漲超過20%。本周二到周四連著三天的上攻，創造出超過2兆美元市值。
問題來了。這只是熊市裡的一個反彈？還是就將持續穩定上揚？恐怕沒人真能確知。
當然，股價在新冠病毒疫情重創經濟之下，已經跌得很深。不過以歷史做個可能不完美的指引，彭博資訊分析，我們有理由懷疑這並非真正反彈。因為過去的經驗是，在首見經濟萎縮之象後，平均需要18個月股市才開始復元。然而這次市場擁有數兆美元計的空前救市刺激方案，底部築出的可能性也是存在的。
這次危機的型態史無前例，難下定論。彭博整理分析師對美股漲勢能否持續的六種看法：
● 尚未觸底
John Hancock投資長Emily Roland認為，市場現在還沒出現每個人都在無差別賣股的信心盡失情況，所以底部還沒到。
● 看到隧道盡頭的光
Openheimer資產管理的John Stoltzfus說，最近幾周市場上漲斷斷續續，有這想往上走的跡象但又極易受到疫情負面新聞的影響。現在市場預期財政刺激成效有放下心中大石之感。現在看到隧道前方有光，很可能出隧道後的天光。
● 再觀望一下
Northern Trust投資長Katie Nixon的意見是：「時間是最好的解藥」。她覺得市場變動太快，現在仍有太多未知訊息，像是確診數何時開始下降、影響企業獲利程度等等，此時不可能預測市場何時觸底。
● 大手筆刺激方案不容忽視
TIAA世界市場總裁Chris Gaffney說，國會將通過的2兆美元刺激案，投資人顯然買帳，所以周四公布的失業救濟申領數字雖然可怕，股市沒有被嚇到，相信是暫時現象。
● 其他的好消息呢？
New York Life Investment經濟學者暨投資組合策略師Lauren Goodwin認為，市場現在已經消化了財政刺激方案的利多，需要其他針對疫病核心的好消息，來提供根本支撐。
● 莫名其妙慘跌者應該反彈
Oakbrook投資長Peter Jankovskis強調，有些公司基本面沒有什麼改變，只因疫情衝擊短期需求受影響，沒理由股價要大跌。現在有了刺激紓困方案，本就該止跌回升。
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