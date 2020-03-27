需求前景低迷…國際油價和銅價再掀跌勢 金價上漲

國際能源署(IEA)警告全球石油需求陣「自由落體」下滑後，原油期貨重拾跌勢。主要產油國增產之際，新冠疫情引發的限制人員流動措施對石油消費造成了嚴重衝擊。銅價下跌，因市場擔憂遏制冠狀病毒的努力削弱了需求，並且減產不足以阻止供過於求。金價上漲，投資人買回黃金期貨以避免實物交割，引發一輪空頭回補。

以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：原油期貨重拾跌勢

原油期貨在紐約市場重挫7.7％，為本周以來首次下跌。此前國際能源總署署長Fatih Birol表示，石油需求量可能下滑高達2000萬桶/日。在美國能源部取消戰略儲備原油採購招標後，IEA這一暗淡的預期加劇投資人的悲觀情緒。

西德州中級原油（WTI）期貨在紐約市場下跌1.89美元，至每桶22.60美元。布蘭特原油期貨下跌3.8％至每桶26.34美元。

市場指標一直表現疲軟，IHS Markit表示，全球石油供需嚴重失衡，三個月後恐將無處儲存。高盛集團也警告需求的大幅萎縮，稱這種局面甚至是OPEC供應凍結或減產都無法修正的。

●投資人買回黃金期貨以避免實物交割

4月黃金期貨上漲，可見投資人急於買回此合約以避免在下周進行實物交割。

未平倉部位數據顯示，4月黃金期貨未平倉合約數量在過去兩天內減少了近一半，是2018年中開始交易以來最快下降速度。

芝加哥經紀公司Zaner Group資深副總裁Peter Thomas說，未平倉合約數量減少是因為冠狀病毒大流行給交易黃金的銀行帶來了物流噩夢。

隨著政府努力減緩病毒的傳播，瑞士、香港和新加坡的黃金冶煉廠已經關閉，使黃金市場陷入動盪。封鎖和飛機停飛也使實物黃金在全球範圍內流動的路線中斷，限制了賣方交付實物金屬的能力。

周四6月黃金合約上漲1.6%，至每英兩1,660.30美元。

●銅下跌

根據凱投宏觀的數據，今年的銅產量預計將比消費量多80萬噸，是2001年以來的最高水準，因迄今為止宣布的減產將無法彌補需求的損失。

美國上周首次申請失業救濟人數激增至創紀錄的328萬人，也增添了疫情衝擊經濟的證據。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所（LME）三個月交割銅期貨跌1.1%至每噸4,804美元。Comex 5月交割期銅跌1.2%至每磅2.178美元。