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美元指數創2008年最大跌幅 市場預料美國會續推新措施

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1.7%，創下2008年10月29日以來最大跌幅。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1.7%，創下2008年10月29日以來最大跌幅。

上周美國首次申請失業救濟人數上升創下新高，美元聞聲重貶1.7%，跌幅是逾11年來之最，連四日下挫。英鎊美元創下2008年以來的最佳三日表現。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1.7%，創下2008年10月29日以來最大跌幅。

ING外匯策略師Petr Krpata在周四的一份報告中寫道，政府採取的行動加上美元資金短缺緩解的跡象，「暗示全球外匯市場可能即將擺脫美元兌其他貨幣無差別大幅升值的局面」。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行不會用完彈藥，並將 「積極」 維持支持信用流動的努力。美國眾院有望周五投票表決2兆美元的救助計畫。

歐元兌美元上漲1.4%至1.1038，連續四日上漲。美元兌日圓下跌1.8%至109.22，連續二天走低。

英鎊兌美元勁升2.3%至1.2147，創下2008年以來的最大三日漲幅。

聯準會 美元匯率

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