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台積電ADR連續五日上漲 今開盤300元關卡在望

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周四ADR收盤上漲1.8%，已連續五日上漲，隨美股和費城半導體指數反攻。

台積電ADR漲0.87美元收在49.87美元，較台北交易股價溢價為7.9%。費城半導體指數狂漲6.8%。

美國股市股市連續三天上漲，道瓊工業指數重返牛市，市場看好美國國會即將通過的2兆美元紓困計畫可望緩和新冠肺炎大流行對經濟的衝擊。

紐約時間下午4點，道瓊工業平均指數大漲1,351.62點，漲幅6.4%，報22552.17點。標普500指數上漲6.2%，報2630.07點。那斯達克綜合指數上漲5.6%，報7797.54點。

台灣加權股價指數昨天漲91.61點收9,736.36點。台積電大漲1.1%，收280.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.11 +3.12 59.80 0.52

中華電 CHT 109.17 +0.98 107.50 1.56

台積電 TSM 302.05 +1.78 280.00 7.88

聯電 UMC 13.81 -0.44 14.10 -2.06

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 ADR

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