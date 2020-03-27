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美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

道瓊飆1,351點 連三天漲21%重返牛市 市場寄望刺激政策

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
原本在紐約證交所上班的營業員在家照常交易。美聯社
原本在紐約證交所上班的營業員在家照常交易。美聯社

美國股市股市連續三天上漲，道瓊工業指數重返牛市，且創下90年來最大三日漲幅。美國上周初請失業金人數創紀錄，比投資人最壞預期還慘，但市場仍看好美國國會即將通過的2兆美元紓困計畫可望緩和新冠肺炎大流行對經濟的衝擊。

標普500指數出現2月來首次三連漲，道瓊工業平均指數創下1931年以來最大三日漲幅，目前較3月23日的谷底回升21%（符合牛市定義），其中有波音公司大漲助攻。道瓊因此結束連續11天的熊市，這是史上最短的熊市。

紐約時間下午4點，道瓊工業平均指數大漲1,351.62點，漲幅6.4%，報22552.17點。標普500指數上漲6.2%，報2630.07點。那斯達克綜合指數上漲5.6%，報7797.54點。

道瓊工業指數三天也上漲了21%，但今年以來仍累計下跌21%。

上周首次申領失業救濟人數激增至創紀錄的328萬人，因很多企業為了防疫而關門。不過，美國政府已承諾彌補工人和企業所受傷害。

聯準會（Fed）鮑爾也試圖向社會大眾保證，央行因應危機不會彈盡糧絕。

JFD Group高級市場分析師Charalumbers PisSouros表示，「他的意思是，Fed工具箱不會見底，公開市場委員會仍有採取更多行動的政策空間。」 他好奇的是，「鮑爾的這番講話引發了這樣一個疑問--他們會實施負利率嗎？」

Nuveen首席投資策略師Brian Nick表示：「如果一切順利，企業可望相對較快地獲得貸款，停止裁員，並有可能——如果他們想獲得貸款的全部好處——讓已經裁撤的員工重新上崗。」

主要經濟體採取的救援措施是史無前例的，但市場仍對不斷增加的感染人數表示憂慮。目前全球病例高達45.1萬，死亡人數超過2萬；美國的死亡人數已超過1,000。

標普500指數11大類股全部收高。道瓊成份股波音公司飆升14%，因消息稱經濟刺激計劃為國家安全關鍵企業撥款170億美元，眾人解讀波音將是受惠者之一，因為波音也是國防承包商。過去四個交易日，波音股價已飆升逾90%。

航空股在將獲得救助的消息明朗後也紛紛走高。阿拉斯加航空(Alaska Air Group）大漲8.9%。

標普500指數的能源股也繼續走高。Marathon Oil 上漲8.4%，埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲4.1%，雪佛龍公司(Chevron)漲10%以上。

「看到投資人在前一天大漲後繼續買進令人鼓舞，因為我們已經一個月沒有看到這種情況了。」嘉信理財負責交易和衍生品的副總裁Randy Frederick表示，「這並不能保證股市已經觸底，這是一個築底過程開始的跡象。」

CBOE市場波動率指標下跌2.9點，但仍接近遠高於2018年和2019年水平的位置。

標普公用事業股在11大類股中表現最為強勁，跳漲8.4%。

標普 波音

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