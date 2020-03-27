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道指連升3日 累計上漲逾20%
投資人擺脫創紀錄的初請失業金人數，而參議院在新型冠狀病毒爆發期間通過大規模的經濟刺激法案，股市26日連續第3個交易日飆升。
道瓊工業平均指數上漲1351.62點或6.38%收2萬2552.17點，達成1931年來最大的連3日漲勢，累計漲幅超過20%。
史坦普500指數也連漲3日，上漲154.51點或6.24%至2630.07點。那斯達克綜合指數上413.24點或5.6%至7797.54點，臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet股價均上漲超過3.7%。
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