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G20將聯手投資5兆美元抗疫 美股盤中飆漲逾千點

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
美股盤中飆漲逾千點。 路透
美股盤中飆漲逾千點。 路透

美股三大指數26日盤中大漲逾4%，道瓊工業指數漲逾1,100點，原因是美國上周首次申請失業救濟金人數增至歷來最多，引發市場揣測當局將推出更多刺激措施，且傳出20國集團（G20）投資逾5兆美元，對抗新冠肺炎疫情的金融後果。

道瓊工業指數漲1,139.75點（漲幅5.4%）至22,340.3點，標普500指數漲4.6%至2,588.76點，那斯達克綜合指數漲4.2%，報7,694.19點。費城半導體指數也漲5.4%，蘋果股價漲3.2%，台積電ADR漲1.2%。

塔斯社報導，G20緊急視訊峰會後的聯合公報表示，將投資逾5兆美元，以克服新冠肺炎的金融後果，「我們正採取立即而強力的措施，支持我們的經濟。我們正向全球經濟挹注逾5兆美元，作為定向財政政策、經濟措施及擔保計畫的一環，以對抗這場全球大流行病的社會、經濟及金融影響」。

報導指出，G20表示，將繼續推動大膽且大規模的財政支持，G20的共同行動將擴大其影響，並確保團結、達成綜效。G20也呼籲世界衛生組織（WHO）、國際貨幣基金（IMF）及世界銀行（WB）協調彼此的行動，協助開發中經濟體。

此前美國公布，上周初領失業救濟金人數暴增至328萬人。分析師指出，這是第一個發出警示的數據，但市場有人認為原本會更高的，因此一些投資人反而鬆了一口氣。聯準會（Fed）主席鮑爾保證將「積極」採取行動，支撐市場信用，也助長市場的樂觀氛圍。

G20 新冠肺炎

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新冠肺炎疫情擴散，導致多國經濟活動嚴重停擺，工廠停工，馬路淨空，商店及餐廳歇業，正始各大港口及國際商業中心受到突然且空前嚴重的震撼，全球貿易量大幅萎縮。經濟學者普遍預測這種困境至少將持續到今年年中。

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