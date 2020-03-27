G20：竭盡所能振興景氣

20國集團（G20）領袖昨（26）日召開視訊峰會，發表聯合聲明表示將「竭盡所能」克服肺炎疫情衝擊。

中國大陸國家主席習近平則呼籲，20國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

新華網報導，習近平指出，中方將擴大供應原料藥、生活必需品、防疫物資等。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。習近平強調，國際社會應加緊行動遏制疫情蔓延。中方願分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向疫情擴散國家提供力所及的援助。

習近平表示，在中方最困難時，國際社會許多成員給予真誠幫助，中方會銘記珍視這份友誼。病毒無國界，疫情是全球共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密聯防聯控網絡。中方已建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。

習近平強調，中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。20國集團應加強疫情防控信息共享，適時舉辦全球公共衛生安全會議。疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

這也是G20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來習近平出席的首場重大多邊活動。

G20成員國人口數占全球的三分之二，GDP總值約占全球的86%。除G20成員領導人外，西班牙、約旦、新加坡和瑞士等國領導人受邀出席此次峰會。