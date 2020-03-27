ECB將取消購債上限

歐洲央行（ECB）將取消向歐元區任一國收購債券的上限，這項歷史性決定讓ECB能無限量印鈔票，以無限的貨幣政策彈藥力抗新冠疫情對經濟的衝擊。歐元區公債價格26日盤中大漲。

ECB為對抗疫情大流行造成的經濟與金融衝擊，今年將額外推行規模7,500億歐元（8,190億美元）的資產收購計畫，預計至少實施到2020年底。原先ECB自我訂定向歐元區任一成員國收購的債券，不得高於該國合格債券的33%。

但ECB在25日晚間公布的法律文件中表示，依緊急通過的「大流行病緊急資產收購計畫」（PEPP） ，這上限將「不適用」。ECB在18日緊急決定中表示會「考慮修訂」購債限制，如今這份文件證明上述限制已取消。

如此一來，ECB將可持有歐元區任一國逾三分之一的債券，並把刺激措施聚焦最需幫助者，實施多久也隨心所欲。但此舉也面臨法律挑戰，並引來ECB直接開支票紓困各國政府之譏。