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數位支付服務 需求躍增

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

新冠肺炎疫情使數位支付服務的需求大增，因為有愈來愈多零售商擔心紙鈔和硬幣會傳染病毒而拒絕現金交易，以及為防疫而困坐家中的民眾只能上網採購各種物品。

雖然目前並沒有醫學證據可證明，紙鈔可能攜帶病毒，但在澳洲墨爾本和雪梨，愈來愈多商店門口開始貼起告示，表示只接受民眾使用信用卡或其他形式的電子支付。

澳洲民眾也接受這種不使用紙鈔和硬幣支付的構想。一名澳洲加油站的員工說，在過去兩周內，使用現金付款的比率已減少至約15%，顧客上門也很少說話，使用觸碰支付、Google Pay和Apple Pay的人數遽增。

香港八達通卡公司表示，今年1至3月的交易額比去年同期增長30%，同一期間虛擬預付卡O! ePay Mastercard的交易量也躍增約60%。印尼電子錢包公司Dana表示，線上交易大幅成長11%。

隨著疫情蔓延，有愈來愈多國家、地區的政府要求民眾待在家裡，以避免疫情擴散。困坐在家的民眾只能透過網路採購生鮮、處方藥等物品，或是訂閱有聲書、電影等娛樂。

據麥肯錫公司估計，在率先要求民眾不得外出的義大利，電商交易自2月底以來已激增81%。

顧能公司（Gartner）資深研究總監福特說，雖然線上零售交易量增加，但今年電子支付市場的整體營收仍可能下滑，因為線上零售的增加會被服務航空公司或飯店的電子支付廠商虧損抵銷。

她表示，這場危機可能加速全球轉向線上支付，因為愈來愈多服務將會重新評估面對面交易的必要性。

疫情 澳洲 義大利

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