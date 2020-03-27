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美銀行業今年獲利蒙塵

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

標普全球評級公司的分析師警告，新冠肺炎疫情不僅將使美國銀行業全年獲利化為烏有，還可能出現逾十年來首度虧損。

標普這項關於利率急跌和客戶違約率飆升影響的報告，描繪了最壞的情況，對這個去年賺了1950億美元的產業而言，無異是財富大逆轉。

標普說，在最糟的情境下，貸款損失將擴散至目前受創的產業之外，且美國消費者也受到「更實質的衝擊」。該公司估算，銀行業在從今年第2季起的一年內，共計將虧損150億美元，為2009年以來首度虧損。標普指出，在較樂觀的情境下，銀行業的年度獲利將降至1,000億美元。

標普分析師寫道：「基於當前情勢的變動性與不確定性，難以預測銀行業的受壓程度。」標普預設的兩種情境，都未納入寬限繳納貸款的影響。

股市投資人早已反映疫情對美國銀行業的衝擊：過去一個月以來，KBW銀行指數重挫36%，跌幅比下跌26%的標普500指數還深。

銀行業股價大跌，顯示市場擔憂銀行貸款損失大增，因為在疫情衝擊下，民眾將失業、企業也被迫關門，恐湧現大舉違約潮。投資人也擔心，聯準會緊急降息會打擊銀行獲利，因為在利率升高時銀行的放款利潤較高。

標普 疫情 新冠肺炎

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