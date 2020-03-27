在新冠肺炎疫情抑制原油需求以及沙、俄油價戰導致油價崩跌之際，全球五大石油和天然氣巨擘大砍2020年資本支出預算210億美元，相當於原先計畫支出的20%。

彭博新能源財經報導，這些業者削減資本支出的規模，與2014年油價大跌時相當。隨著油價下跌，能源巨擘在2015年進一步縮減支出。

在油價下跌威脅股東報酬之際，石油巨擘正積極保護與增加現金流。儘管削減庫藏股計畫，但埃克森美孚（Exxon）、雪佛龍（Chevron）、荷蘭皇家殼牌（Shell）、道達爾（Total）及英國石油（BP）目前仍堅持派發股利。

在疫情衝擊之下，加拿大重質原油跌底歷史低點也促使油砂巨擘罕見縮減生產。加國森科能源（Suncor）24日宣布，將關閉日產19.4萬桶原油的Fort Hills油砂礦，同時將麥凱河（MacKay River）油砂項目延後至5月；此前Athabasca油砂公司20日表示，將使Hangingstone油砂礦減產約50%，藉此將公司資金和流動性極大化。

作為油砂重質原油基準價格的西加拿大精選重油（WCS），在24日跌至每桶8.9美元的歷史低點。