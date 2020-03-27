油價之亂 美擬對沙國施壓

華爾街日報報導，美國政府打算利用沙烏地阿拉伯輪值20國集團（G20）主席國的身分，向沙國施壓促其縮小大幅增產原油的計畫規模。然而，市場仍擔心原油需求可能因新冠肺炎疫情而銳減，紐約油價26日盤中重挫約3%。

沙國與俄羅斯就產油國該如何因應新冠疫情衝擊鬧歧見，沙國揚言大幅增產並降價搶市占，導致沙國主導石油輸出國組織（OPEC）與俄國締結的減產聯盟分裂，觸動原油價格本月崩跌到近20年來最低。

在這種情況下，G20領袖峰會預定26日召開視訊會議，研商如何協力因應新冠疫情大流行的衝擊。但華府認為，這場由沙國主持的虛擬會議在討論經濟議題的同時，也可研議如何化解沙、俄石油價格戰。價格戰已重創美國頁岩油生產商，連帶打擊提供融資的美商銀行。

知情人士表示，美方有意警告沙國，若石油價格戰危及西方金融體系的穩定，沙國也會遭殃。美國國務院說，國務卿龐培歐24日與沙國王儲賓沙爾曼通話，談到維持全球能源市場穩定，在新冠疫情肆虐之際尤其重要。

沙國醞釀下月起每日供應1,230萬桶油，分析師認為，儘管美國政府想力勸沙國限縮供應量，可能產生不了多大效果。荷蘭銀行ING 說：「即使沙國有所收斂，第2季仍會出現石油明顯供應過剩情況，因為現在需求顯然受打擊。這顯示，任何可能的行動只能穩定價格，無法大幅推升市場。」

布蘭特原油5月期貨26日盤中跌1%，報每桶27.12美元。西德州原油5月期貨最多跌4.4%至每桶23.41美元，跌幅稍後縮小至3.1%，報每桶23.73美元。

高盛分析師指出，全球各地為了防堵新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，已導致原油需求出現空前幅度的驟減。