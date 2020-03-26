紐約不只瘋搶民生用品 還搶「毛小孩」

隨著美國新冠肺炎疫情升溫，導致許多民生用品短缺。如今民眾不僅搶購衛生紙、乾洗手液和瓶裝水，就連貓狗也成為搶手貨。

彭博資訊報導，在疫情嚴重的紐約市中心，寵物突然一隻難求，領養或寄養的寵物尤是如此。紐約市動物福利組織Muddy Paws Rescue和Best Friends Animal Society聲稱，與他們合作的動物收容所，不是全部就是幾乎全部的貓狗被領走，因為過去兩星期內申請認領的數量是平常的10倍。

這也幫助說明為何寵物食品業者Chewy現在股價正在飆升，儘管整體股市震盪。隨著消費者長期在家並線上訂購，Chewy股價今年共上揚7%。據該公司官網，訂購量激增已使寄送時間延長至7至10天。

其他以寵物為主的業者也相對抗跌。寵物藥品業者PetMed Express股價漲逾7%；寵物天然食品業者Freshpet股價下挫2.3%，優於標普500指數銳減23%。

這股趨勢似乎蔓延到紐約市以外，尤其是疫情嚴重的地區。美國愛護動物協會（ASPCA）表示，洛杉磯的分部見證寵物寄養數量大增70%。Best Friends Animal Society則表示，它合作的全美許多動物收容所都出現類似的現象。

雖然現在數量還不多，但寵物搜救組織擔憂他們會看到負面情況—更多因美國人失業而棄養的寵物。到時動物收容所可能被要求容納超出他們收容空間的動物。