星巴克關店一波波 咖啡豆價格直直漲

儘管知名咖啡連鎖品牌星巴克關閉美國和加拿大多數門市，仍不足以抑制咖啡價格強勁漲勢，主因供應鏈可能中斷的疑慮更甚於需求低迷。

彭博資訊報導，隨著各國政府相繼實施全國封城，加上愈來愈多人居家隔離，市場憂心勞工和物流干擾將衝擊咖啡豆供應。

紐約洲際交易所（ICE）阿拉比卡咖啡豆5月期貨價25日收漲4.2%，報每磅142.30美分，正挑戰元月初每磅144美元的高點。

在疫情擾亂全球市場之際，咖啡豆價格能逆勢上漲，部分是因為交易員正鼓勵消費者確保來源穩定，以因應潛在的干擾，加上交易所無法保證在5月期貨合約到期前完成品級評等；潛在的勞工干擾也進一步支撐咖啡豆價格，特別是中南美洲和哥倫比亞等地仰賴咖啡豆採集等勞力密集型作業。

哥倫比亞咖啡種植者聯合會（FNC）執行長韋勒茲（Roberto Velez）說：「目前為止還行，但採收還沒開始。」他指的是從4月開始的期中收成（mid-crop），「我們尚未取得當局同意，因此採集員無法自由採收。」

阿拉比卡咖啡豆最大出口國巴西， 一直到5月才開始收成2020-2021年產季的咖啡豆；哥倫比亞為第二大出口國，再來是宏都拉斯。

宏都拉斯咖啡出口協會（Adecafeh）執行長彭米蓋（Miguel Pon）表示，當局特別准許出口商持續營運，但「政府將全國宵禁延長至29日，本周的新增病例和當局新措施將至關重要。」