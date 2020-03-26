蘋果新專利獲准 摺疊iPhone有望現身

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果公司（Apple）申請獲准的新專利可將一個畫面分割顯示在兩個不同的螢幕，未來有可能應用在摺疊式iPhone和iPad上，但何時問世仍無法得知。

市場預估，2020年折疊手機有機會達400萬支，2025年將會增加至1.5億支。新風潮可望為軸承廠帶來新商機，台廠包括新日興、兆利及信錦都積極備戰搶商機。

Patently Apple報導指出，美國專利商標局日前公布蘋果申請獲准的一項新專利，可透過聯合操作模式（joint operating mode）把同一個畫面無縫分割顯示在兩個螢幕上，類似微軟Surface Neo的功能。這項專利涵蓋使用同一個系統的多個電子裝置和螢幕，可以偵測兩台電子裝置的相鄰邊緣。

報導指出，這項編號10,585,708的蘋果專利早在2017年第2季就已申請，但目前無法得知相關產品何時問世。

相較蘋果摺疊手機遲未現身，非蘋陣營的腳步已超前不少。2019年華為發表旗下第一款摺疊螢幕手機HUAWEI Mate X，今年推出升級版摺疊螢幕手機HUAWEIMate Xs，採用業界獨有的鷹翼鉸鏈摺疊設計，可在手機和平板模式之間切換。

三星今年2月發表旗下第2款摺疊手機Galaxy ZFlip，用全球首創的超薄可摺式玻璃，搭配隱藏轉軸設計，展開後6.7吋的螢幕具有21.9：9長寬比。摩托羅拉公司（Motorola）也已推出一款名為Razr的摺疊手機。