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鮑爾表示將繼續支持信用流通 美元指數應聲重貶0.8%
美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日接受電視訪問時表示，為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，Fed將繼續強力支持美國經濟體系內的信用流通。美元指數應聲下跌約0.8%。
他表示，「我們將一往直前，持續積極且果斷地行動。在提供貸款時，我們的彈藥尚未用盡」。他也說，美國經濟可能正處於衰退，但他愈其經濟活動將在下半年恢復並回升。
受鮑爾談話的影響，美元對主要貨幣匯率26日盤中急貶0.8%，美元指數從100.80降到100左右。
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