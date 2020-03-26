鮑爾表示將繼續支持信用流通 美元指數應聲重貶0.8%

「疫情經濟紓困，請您吃和牛？」日本因為武漢肺炎疫情的經濟衝擊，許多肉品和農產品都因此滯銷、價格暴跌，有鑒於當前還不知道疫情何時能平息，近日政府提出了一系列緊急經濟對策，試圖為產業和民生經濟紓困。其中自民黨提案全民發放「和牛商品券」，既能拯救水深火熱的和牛業者、又達到民間補助的效果，但卻立即引發輿論一片譁然：「這算哪門子的經濟對策？」於是 #和牛商品券 便成為連日來社群網路上的爭議熱門關鍵字。政策背後突顯了疫情下的哪些產業問題？為紓困焦頭爛額的政府，又陸續提出了旅行補助、現金發放等對策，卻也都成為輿論抨擊的箭靶。

2020-03-26 14:37