新冠肺炎疫情燒助宅經濟 3C、電玩發利市

疫情延燒反而提升宅經濟！各國紛紛宣佈進入封鎖狀態，「愈來愈多在家工作的民眾需要3C產品，在居家隔離期間自我娛樂刺激了電玩的銷量。」專家分析指出，宅經濟正在蓬勃發展。包括蘋果、任天堂及亞馬遜等科技大廠，都推出各種優惠，搶食這波紅利。

據《BGR》報導，任天堂遊戲主機Switch目前「一機難求」，網路上更有人以翻倍的價格賣出。而防疫帶來的遠距教學與娛樂商機，也讓平板等行動裝置銷售火熱。

3C商品銷量升溫

根據《9to5Mac》報導，疫情延燒各國，許多商家都被迫關門，然而3C產品及電玩的銷量卻不減反增。蘋果公司的一份報告顯示，對於近期旗下商品的銷量持「非常樂觀」的態度。

各大廠優惠搶市

亞馬遜也以優惠策略迎頭趕上，幾乎以價格砍半的方式銷售其電子書閱讀機「Kindle」系列，搶食這波發燒的宅經濟。任天堂則公佈多樣遊戲片優惠，包括「薩爾達傳說」、「瑪莉歐賽車」等經典。

世界各國有許多學校都已經關閉，並進行遠端教學。《Gadget科技網》指出，蘋果公司在26日宣佈，將建立名為「蘋果學習系列」的網站，聲明中說：「我們將建立線上網站提供學生流暢的學習平台，老師們可以在網站上傳教學影片。」此舉也被認為將會刺激平板等商品的銷量。

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