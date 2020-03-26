因應新冠肺炎疫情 ECB取消購債上限

路透報導，歐洲央行（ECB）已取消向歐元區國家收購債券的上限，為可能無限量印鈔票以因應新冠疫情衝擊排除路障。

ECB在25日公布的法律決定中表示，為了對抗疫情大流行造成的經濟與金融衝擊，ECB原先設定在7,500億歐元（8,180億美元）的債券收購自我限制，將不予實施。

如此一來，ECB將可持有歐元區內任一國逾三分之一的債券，且把刺激措施聚焦於最需要幫助的對象，實施多久也隨心所欲。

但此舉也面臨法律挑戰，並引來ECB直接開支票紓困各國政府之譏。

Pictet財富管理公司策略師杜克羅傑說：「簡言之，這項決定幾乎解除對資產收購的所有限制，也進一步強化ECB承諾的可信度。」

在此之前，ECB的債券收購行動不得高於每一國債券的33%，但ECB表示，根據本月18日緊急通過的「大流行病緊急資產收購計畫」（PEPP） ，這個上限將不適用。