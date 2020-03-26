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因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特以投資眼光精準著稱，但他的投資組合在這波股災中也難逃一劫。美聯社
「股神」巴菲特以投資眼光精準著稱，但他的投資組合在這波股災中也難逃一劫。美聯社

最近美國和全球股市鬧股災，許多投資人損失慘重，但就連「股神」巴菲特投資組合中的持股也不能倖免於難。事實上，若與巴菲特多檔大型持股慘重的跌幅相比，投資人或許可以覺得寬心些。

財經新聞網站MarketWatch報導，Bespoke投資集團指出，巴菲特的投資組合顯然未在新冠疫情恐慌掀起的這波美股劇烈波動中免疫。該公司在報告中說：「儘管巴菲特向來以善於度過市場低潮而且愈挫愈勇著稱，但過去幾周來，他的投資組合承受的痛苦與大盤不相上下。」

Bespoke指出，自2月19日以來，巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）的投資組合中，前20大持股的平均跌幅達37%。

巴菲特跌幅最深的持股是西方石油公司（Occidental Petroleum），今年股價已跌掉75%；相反地，表現最佳的持股是亞馬遜（Amazon）。但截至去年底為止，這兩檔股票都未躋身波克夏前20大持股行列。

前20大持股中，蘋果占巴菲特投資組合比重達35.4%，2月19日迄今已下跌26.7%，表現比好市多（Costco）同時期跌的12.2%遜色，但強過投資組合其餘多數個股，例如達美航空（同時期跌56%）、US Bancop（跌44.1%）、美國運通（跌42.28%）、美銀（跌42.1%）、富國銀行（跌41.9%）、通用汽車（跌 41.76%）等。

不過，在標普500指數漲到峰頂時，巴菲特龐大的蘋果持股價值將近800億美元，如今經過股價大跌沖刷後，蘋果持股總值已減為580億美元，帳面損失甚大。

以上數字尚未計入美股25日的表現。當天道瓊指數收盤大漲近496點，漲幅達2.4%；標普500指數也收漲1%，那斯達克則跌0.45%。

巴菲特本月曾表示，他活到這麼大把歲數，也未見過像新冠疫情大流行這種事。他當時接受雅虎財經（Yahoo Finance）訪問時說：「如果你活得夠長，市場什麼大風大浪都見識過了。但我直到89歲的年紀，才猛然經歷這種事。」

巴菲特此話才說出口，兩周後，新冠疫情在全球及美國蔓延得情況更嚴峻，美國股市也落入暴漲暴跌的劇烈動盪旋渦。

不過，波克夏坐擁鉅額現金，在眾人皆驚慌失措時，巴菲特可能不會像一般投資人聚焦於慘重的帳面損失，很可能正摩拳擦掌伺機而動、準備適時進場逢低承接他中意的股票。

巴菲特 波克夏 美股 新冠肺炎

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