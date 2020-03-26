日股早盤重挫4％ 東京要求民眾周末禁足
日本股市26日早盤重挫，日經225指數盤中跌幅超過4%，因東京都知事小池百合子25日晚間召開記者會，要求東京民眾周末待在家中，為抗疫盡一份心力。消息引發投資人擔心經濟活動進一步減緩。
日經225指數26日盤中重挫806點，跌幅4.1%，跌破19,000點大關，報18,740.53點。東証指數盤中也挫跌2.6%。
領跌個股包括軟銀集團，股價開盤就大跌超過8%，反映信評機構穆迪（Moody's）將軟銀信評調降兩級至Ba3，展望為負面。
日本綜合貿易商丸紅（Marubeni）重挫超過13%，原因是該公司警告說，全球商品市場下滑，丸紅將面臨歷來最大年度虧損。
由於東京出現新冠病例急劇增多的情況，小池百合子25日晚間表示，東京處於疫情潛在爆發的「關鍵時刻」，要求市民在家工作，工作日晚上不要外出。
小池百合子說：「我要求人們限制自己的活動。」「不幸的是情況正在惡化。」
過去三天東京新冠病例數開始出現加速上升，周一新增16例，周二新增17例，周三新增41例病例，為該市最大單日增幅，使這座擁有近1,400萬人口的城市感染總數達到212人。
東京確診病例數在日本所有縣中最多。小池百合子本周稍早表示東京也可能不得不實施封鎖。她說「接下來三周是觀察病例數是否過多的非常重要轉折點。」
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