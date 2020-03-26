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美光財測俏！資料中心需求激增 盤後大漲5％

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美光本季營收展望優於市場預期。（圖／美聯社）
美光本季營收展望優於市場預期。（圖／美聯社）

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）本季營收預估優於預期，主要受惠於來自資料中心營運業者的訂單激增。資料中心正建立更多容量，以因應疫情導致愈來愈多人在家工作的情況。消息激勵美光盤後股價大漲5%。

●本季展望優於預期

美光25日表示，在截至5月底止的本季營收預估為46億至52億美元。這高於分析師預估的48.8億美元。

美光預期本季經調整後的每股盈餘（EPS）為55美分，加減15美分。分析師平均預估本季EPS為每股52美分。

消息激勵美光25日盤後股價大漲5%。25日收盤報每股42.5美元，今年來跌幅達21%。

●資料中心需求強勁　在家工作、電玩帶動訂單

隨著新冠疫情導致數百萬人必須待在家中、協助對抗新冠疫情以來，美光是晶片業者中第一家公布財報與財測的公司。勞動力大幅變化已讓網路基礎設施承受壓力，也帶動市場對美光的記憶體晶片需求飆升，彌補因智慧手機零件訂單下滑的損失。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）透過聲明表示：「在資料中心市場，我們受惠於來自主要雲端與企業客戶對我們產品的強勁需求，這部分是由雲端市場持續強勁、電商等線上活動增加，以及抗疫措施導致遠距工作需求激增所帶動。」

美光還提到線上遊戲活動增加。雖然智慧手機、消費者電子產品與汽車等市場表現低於預期，但美光表示，正見到筆電需求增加，這些筆電被用於支援在家工作與線上學習。

●兩名員工確診　不影響公司生產

美光表示，有兩名員工已確診感染新冠病毒，但兩人已被隔離，不影響公司的生產。美光在新加坡、馬來西亞與日本都有工廠，市場曾擔心美光的產出減緩。不過美光表示，已恢復在馬來西亞的生產，並尋求在世界其他地方的測試與組裝廠提供協助。

Cowen and Co.分析師阿卡爾曼（Karl Ackerman）在財報前出爐的報告中表示：「美光擁有充裕庫存，限縮短期內供應鏈中斷的情況。」

●上季淨利：美光在截至2月27日止的上一季淨利年比銳減75%至4.05億美元，每股盈餘0.36美元，低於一年前的1.42美元。

●上季營收：下滑18%至48億美元。

在家工作 馬來西亞 疫情 美光

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