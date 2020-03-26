美元走軟…因美國刺激措施降低市場避險需求

美元兌一籃子貨幣周三走軟，在紐約午後交易中擴大貶幅，因風險偏好情緒升溫，降低市場對美元的需求。

美元指數25日跌0.97%至101.05。

日圓兌美元25日升值0.02%，報111.21日圓兌1美元；歐元升值0.87%，報1歐元兌1.0882美元。

美國抗疫刺激措施的利多因素帶動美股連續第二天上漲，提振風險偏好情緒。

西聯商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示：「今日的情況發展是削減美元多頭部位的好藉口。但市場對美元依然樂觀，因疫情衝擊經濟仍存在很大的不確定性。」

美國聯準會23日宣布推出無限量的量化寬鬆政策，投資者還在繼續消化這一消息，以及這將如何影響美元。

富國銀行Erik Nelson在報告中表示：「短期內，聯準會採取的一系列措施緩解資金壓力，將美元流動性注入全球金融體系，可能給外幣提供一些支持，但我們也認為，要使美元維持防禦走勢，需要有更廣泛的風險偏好情緒。」

Brown Brothers Harriman駐紐約外匯策略全球主管Win Thin則認為，2008年量化寬鬆政策首次推出時，美元起初走弱，但隨後回升至更強勁的水準，「我們認為，現在可能會出現這種走勢」。