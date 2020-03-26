紐約原油26日早盤重挫1％ 金價面臨1,600美元保衛戰

美國原油期貨26日早盤重挫1%，逆轉25日漲勢。儘管美國國會有望通過對抗疫經濟刺激計畫，一度提振市場信心，但市場仍擔憂供應過剩與需求轉弱。另外，隨著風險資產上漲，國際金價回跌，面臨1,600美元關卡保衛戰。

●國際油價由漲轉跌

紐約西德州原油期貨26日早盤大跌1.2%，至每桶24.19美元，25日收盤上漲0.48美元，漲幅2%，報每桶24.49美元。

布蘭特原油期貨25日收盤漲0.24美元，漲幅0.9%，報每桶27.39美元。

Tortoise的投資組合經理Nick Holmes表示：「投資人仍在因應需求下滑，再加上更多的供應進入市場，在整個石油市場造成嚴重的供需問題。」

在產油大國沙烏地阿拉伯與俄羅斯進行價格戰之際，全球多國政府宣布在全國範圍內實施封鎖措施，以減輕疫情擴散程度，導致成品油與航空燃料航的需求正在急劇下降。

全球燃料油需求預期將在第2季大幅減少，因大量航空活動停止，公路旅行也將大幅減少。最近，全球人口第二大國、第三大石油消耗國印度進入了為期21天的封鎖期。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，美國汽油產品上周供應減少每日85.9萬桶，至每日880萬桶，為2019年9月以來最大單周降幅。

全球最大的石油貿易商維多公司執行長預計，未來幾周石油需求將減少每日1,500-2,000萬桶。

●金價收跌

隨著風險資產上漲，國際金價回跌，面臨1,600美元關卡保衛戰。鈀金25日飆升，創1986年以來最大單日漲幅，因主要生產國南非實施封鎖措施加劇供應困境。

美國黃金現貨26日盤初小跌0.4%，報每英兩1,610美元，25日收跌0.94%至每英兩1,616.90美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）分析師Ole Hansen表示：「金價波動很大，因為現在的金市受新冠病毒疫情影響，瑞士三家最大的煉廠暫停供應，且金價也沒處在它應有的水平上，這令投資人十分緊張。」

紐約商業交易所6月交割鈀金期貨25日暴漲26%，收於每英兩2,247.60美元，是自1986年有數據以來的最大漲幅

經紀商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「鈀金因供應憂慮加劇而飆升，讓原已吃緊的供應形勢雪上加霜。」

由於擔心礦場關閉，用於汽車催化劑的鈀金前一交易日上漲10%，儘管南非方面周三表示，在實施封鎖措施期間將繼續加工鉑族金屬。