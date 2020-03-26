台積電ADR小漲 較台股溢價7.25%
台股ADR周三漲跌互見，台積電小漲0.27%，較台北交易股價溢價7.25%。
道瓊工業指數25日收盤上漲495.64點，漲幅2.4%，報21,200.55點。標普500指數漲28.23點，漲幅1.15%，報2,475.56點。那斯達克指數小跌0.45%，報7,384.30點，逆轉稍早漲勢。
費城半導體指數收跌1.29%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 3.85 +5.19
中華電 CHT 35.70 -1.00
台積電 TSM 49.00 +0.27
聯電 UMC 2.29 -0.43
資料來源：彭博資訊
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