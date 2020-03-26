台積電ADR小漲　較台股溢價7.25%

在新冠肺炎疫情愈演愈烈的情況下，臉書許多服務的使用量雖大增，但也示警使用量激增卻可能難以帶進更多廣告營收，這顯示廣告客戶擔憂疫情可能引發全球經濟陷入衰退，因而刪減廣告支出，這對Google、亞馬遜等同為數位廣告市場的大咖而言，是一大警訊。

2020-03-26 01:54