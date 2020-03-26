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國會通過刺激法案 道瓊上漲495點 兩天漲逾13%

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
路透社
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由於國會通過新型冠狀病毒刺激方案，道瓊工業平均指數在兩天內上漲超過13%。

道指上漲495.64點或2.39%收2萬1200.55點。史坦普500指數上漲28.23點或1.15%收2475.56點。這是2月來道指和史指首度連兩個交易日上揚。波音股價上漲24.32%，領漲道指。Nike上漲9.14%，也推動道指的上漲。

那斯達克綜合指數下跌33.56點或0.45%收7384.3點，因臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet都收跌。

在參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示準備「暫時擱置該法案，直到對5000億元企業福利基金施加更強的條件」後，股票在交易的最後幾分鐘由高點滑落。道指盤中一度上揚逾6%，史指也大漲5.1%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「刺激措施將繼續成為股票的利多，因為它們會滲透到目前鎖定的信貸市場的各個角落。」但是市場「顯然比基本面的移動速度更快，就像前幾天的急劇下跌誇大了經濟狀況一樣，反彈也將如此。」

白宮和參議院領導人連夜商定了一項高達2兆元的新冠病毒刺激法案。

共和黨參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在參議院會議上說：「我們終於達成協議。」「實際來說，這是對美國的戰時投資水平。」

Fed主席柏南奇(Ben Bernanke)也表示，在「非常急劇」的衰退之後，美國經濟將快速反彈。他說：「如果停工期間對員工和企業沒有造成太大損害，不管損害有多久，那麼就會看到相當快的反彈。」他也補充說，當前的情況相較於經濟大蕭條「更像是一場大暴雪」。

他還承認，現任Fed主席鮑爾(Jerome Powell)迅速採取行動，遏制了疫情爆發帶來的經濟打擊，「我認為Fed一直非常積極，鮑爾和他的團隊一直在努力工作，洞燭機先，並展現他們可以建立一整套多樣化的計劃，有助於我們在停產期間保持經濟運轉。」

不過，部分投資人認為，全球新冠病毒確診病例數需要再增加才能使市場見底。

INTL FCStone美國機構股票主管亞巴西(Yousef Abbasi)說：「人們必須要了解，疫情持續越久，失業的人就越多。」「因此，要在這一點上實現持續反彈將非常困難。」

西班牙的新冠病毒死亡人數達到創紀錄的高點，24日有504人。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，全球確診病例已有40萬例。在美國則是超過5萬5000例，在義大利更是超過6萬9000例。

紐約州長葛謨說，州和城市官員也在衡量封閉紐約市的公園、操場和街道，以加強社交隔離。他指出，然而，Westchester郡的新病例數量開始減少。部分市場參與者認為這是正面訊息。

高盛首席全球股票策略師歐本海默(Peter Oppenheimer)表示，現在市場穩定需要4個「因素」：「一、採取政策干預足以防止嚴重的第二輪和第三輪經濟衝擊的跡象；二、感染率已達到峰值的跡象；三、經濟衰退可能正在放緩的跡象；四、估值便宜。」

他在給客戶的報告中寫道，「事實上，我們認為目前這些因素已經開始結合，並且在某些情況下，已有跡象顯示它們已經到位。」

部分投資人認為，股市早該大反彈了，因為市場已反映了新冠病毒相關停工對經濟造成損失的最壞狀況。他們認為，即使新冠病毒病例繼續激增，也可能開始出現反彈，因為市場早已超賣。

投資人也將迎來每周失業金申請數，由於新冠病毒，預計失業人數將以前所未有的速度激增。經濟學者預測，上周申領人數將達100萬至400萬。

失業 Fed 疫情 紐約

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