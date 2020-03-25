穆迪調降軟銀債信 軟銀痛批

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
日前信評機構穆迪（Moody's）將軟體銀行（SBG）的債信調降兩個等級至「垃圾」級，如今軟銀要求穆迪撤回對這個日本集團所有的債務與外幣評級。美聯社
日前信評機構穆迪（Moody's）將軟體銀行（SBG）的債信調降兩個等級至「垃圾」級，如今軟銀要求穆迪撤回對這個日本集團所有的債務與外幣評級。美聯社

日前信評機構穆迪（Moody's）將軟體銀行（SoftBank）的債信調降兩級，降至更低的「垃圾級」級別，如今軟銀要求穆迪撤回所有債券與外幣存款評級。

倫敦金融時報（FT）報導，孫正義領導的軟銀，立即指控穆迪做出此決定，是基於「偏頗和錯誤的觀點」。

軟銀23日計劃透過出售資產籌集410億美元，以償還沉重債務和買回庫藏股，激勵軟銀股價大漲55%。軟銀股價上周觸及四年來的低谷，原因是投資人憂心軟銀背負的債務。

軟銀說：「（軟銀）相信穆迪評級的動作，是基於對市場環境過度悲觀的假定，以及誤以為軟銀會不經周全考慮就出脫資產變現。」

軟銀的信評遭調降，將提高軟銀發行新債或舊債再融資的成本。軟銀已累積550億美元的淨債務。軟銀永續債在25日早盤遭拋售後，殖利率攀升至逾11%。

穆迪提及軟銀「激進的財務政策」，是決定將該集團信評從Ba1調降至Ba3的原因。穆迪並表示，在市場因新冠肺炎疫情而震盪之際，如果該集團出售最能獲利的中國電商阿里巴巴和Sprint的股份，該集團的投資組合價值將因此下降。

穆迪資深信用主管柳瀨元樹說：「在金融市場走低、股價下跌、資金遁入避險資產的情況下，這時出售資產具挑戰性。」

在軟銀計劃買回48億美元自家股票的舉動，也引發信評機構標普全球（S&P Global）的疑慮，並將軟銀的信評展望調降為「負向」。

儘管軟銀的債務被西方國家信評機構評為「垃圾級」，但被日本當地信評機構JCR評為投資級。

債務 新冠肺炎 電商

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