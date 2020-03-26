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Nike網購立功 財報亮眼

經濟日報 / 編譯黃淑玲、記者曾仁凱／綜合報導
Nike受惠網購銷售大增，上季財報優於預期。 路透
Nike受惠網購銷售大增，上季財報優於預期。 路透

不畏新冠肺炎疫情衝擊，Nike受惠網購銷售大增，上季財報優於預期，凸顯這家全球運動用品龍頭因應疫情的措施收到成效，早盤股價大漲10%。

Nike在美股24日盤後公布，2月29日結束的上季營收為101億美元，優於分析師預期的96億美元。每股盈餘0.53美元，符合市場預期。但這份最新財報只到2月底，未能看出疫情衝擊的全貌。此外，由於新冠病毒帶來的不確定性，Nike與許多其他公司一樣，選擇不提供本季的指引。

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）表示，在中國大陸門市陸續恢復開放後，歐美疫情危機的最壞狀況也可望於「近期」結束。今年接掌Nike的杜納霍表示，「我們在中國大陸、日本、南韓的經驗讓我們有信心，近期會看到危機的彼端」。

彭博資訊指出，上季季末以來，歐美有數億人生活在各種不同型式的封鎖中，但危機也是轉機，Nike有機會加速引導顧客從實體門市轉向數位。早已被Nike列為當務之急的電子商務銷售，去年成長35%到38億美元，而在最新季報中，這個部門的成長率又加速至36%。

早在Nike發布最新財報前，國內紡織系Nike概念股儒鴻、廣越一直強調上半年訂單不受影響，不過由於疫情已經延燒到歐美，對於下半年的訂單將趨於觀望。

疫情延燒，年初時包括Nike、愛迪達紛紛關閉中國門市，外界一直擔心實體通路銷售恐面臨嚴重衝擊。不過像是儒鴻董事長洪鎮海就一直老神在在，表示客戶上半年的訂單沒有調整，儒鴻上半年營運可以維持正成長。因為像儒鴻主攻的機能服飾，面向的是國際市場，如果只是大陸市場需求緊縮，影響相對有限。

不過現在疫情蔓延到歐美，許多國家或城市紛紛下令封城或禁足，勢必影響當地消費力。洪鎮海就坦承，原本對下半年也是非常樂觀，但現在疫情干擾，不知道會拖多久，後市要再觀察一下。由於耐吉、愛迪達的下半年度訂單會從4月底、5月初開始談，屆時下半年的接單情況才會比較明朗。

疫情 愛迪達

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