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韓企訂戰略 確保生產力

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
南韓企業現在正研議緊急措施，希望能在不停止生產作業的狀況下，保護事業免於疫情帶來的衝擊。 美聯社
南韓企業現在正研議緊急措施，希望能在不停止生產作業的狀況下，保護事業免於疫情帶來的衝擊。 美聯社

新冠肺炎疫情已成為嚴重公衛事件，也重創全球經濟和企業。南韓企業最初也採取關廠等必要措施，保護員工和客戶，現在則正研議緊急措施，希望能在不停止生產作業的狀況下，保護事業免於疫情帶來的衝擊。

韓國時報等南韓媒體報導，三星電子和SK海力士、樂金（LG）等企業，正在規劃一些「緊急管理」措施，讓疫情對其事業和獲利能力的傷害降到最低。

三星電子在上周股東會中下修事業展望，之後副會長李鎔前往顯示器製造廠視察時表示，三星面臨意料之外的變數，但不應該就此停步；他並強調，公司必須有智慧洞察危機之後的情勢。

疫情爆發後，三星電子近幾周數度中止龜尾廠的智慧手機生產作業；如今，三星位於印度的智慧手機工廠，也將因疫情疑慮暫時關閉至3月25日。目前，三星正全力確保供給不受影響。

南韓企業高管正開始調整投資和管理策略，例如李在鎔胞妹、新羅飯店執行長李富真，2月時曾承諾投資逾2,300億韓元擴張事業，但3月中旬卻改口表示，疫情拖累旅遊、觀光和餐飲產業之際，新羅飯店無法倖免，必須設法「存活」。

另外，過去兩年來，許多企業為籌備「第四次工業革命」，紛紛宣布大規模的投資和聘僱計畫，但如今面對更迫在眉睫的生存危機，這些展望勢必將重新檢討。

現代汽車全球營運長穆諾茲表示，形勢正快速惡化；現代汽車原已準備由內燃機引擎轉向自駕車、氫動力汽車等「未來動力」，但高管說，正在檢討今年的管理計畫，也在考慮不同前景下，調整投資和銷售策略。

疫情 南韓 新冠肺炎

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