臉書服務使用量激增 廣告收入沒跟著變多

在新冠肺炎疫情愈演愈烈的情況下，臉書許多服務的使用量雖大增，但也示警使用量激增卻可能難以帶進更多廣告營收，這顯示廣告客戶擔憂疫情可能引發全球經濟陷入衰退，因而刪減廣告支出，這對Google、亞馬遜等同為數位廣告市場的大咖而言，是一大警訊。

華爾街日報報導，臉書24日表示，在疫情嚴重的國家，臉書的總訊息量躍增50%，視訊量更成長一倍以上；在採取嚴格限制外出措施的義大利，群組通話的使用時間比一個月前暴增逾1,000%，用戶使用臉書旗下應用程式（App）的時間更激增70%。

然而，臉書在這次疫情期間，人氣急速上升的服務，並非原本就有亮麗廣告業務的App或產品，這代表用戶的使用量大幅成長，難以轉化為廣告收入。廣告占臉書營收的比率超過98%。

臉書分析部門副總裁舒茲與工程部門副總帕里克表示，臉書難以將增加的用量轉換成廣告營收，且臉書在實施嚴格防疫措施的國家，廣告業務也走下坡。