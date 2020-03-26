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大手筆拓展印度市場 傳買信實資訊10%股權
倫敦金融時報（FT）引述知情人士報導，臉書打算斥資數十億美元，收購印度信實資訊通信公司（Reliance Jio）10%股權，以擴大在印度市場的布局。
知情人士說，臉書與債務負擔沉重的信實資訊通信公司已接近簽署初步協議，但達成協議的時程，則受到新冠肺炎疫情影響。
如果交易成局，臉書將在印度搶下一座重要的灘頭堡。臉書旗下的即時通訊軟體WhatsApp，在印度有4億用戶，臉書也即將在當地推出支付服務。信實資訊通信公司提供低價的行動網路服務，在短短三年內，就吸引3.7億印度用戶。
信實工業為了拓展電信事業，加重債務負擔，而出售股權給臉書，將有助其達成在2021年3月前將淨債務降至零的目標。這項交易案定於本月稍晚宣布，正好是印度會計年度的尾聲。
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