日推緊急貸款 助鮭魚返鄉

在新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈之際，日本政府將提供緊急貸款，協助設法將海外產線遷回國內的業者，幫助業者「鮭魚返鄉」。

日經新聞報導，東京當局將透過日本政策投資銀行（DBJ），提供逾1兆日圓（90億美元）資金，幫助日企重建供應鏈。可能移回日本國內生產的產品，涵蓋當地需求強勁的產品，以及附加價值高的產品。

報導指出，DBJ將和民間金融機構聯手提供企業聯貸，各自承擔50%的成本，以支應數百萬甚至上億美元的遷廠所需資金。

DBJ正尋求本地銀行業者參與，許多地區也渴望吸引企業進駐。這項貸款放款總額將擴大至2008年金融危機後的水準，當時DBJ提供高達3兆日圓的緊急資金。

為因應遷廠後面臨勞動成本增加的問題，政府也將提供補助，給企業用以採購工業機器人和實施其他節省人力的措施。

新冠肺炎疫情使日本大幅降低對其他國家零件和原物料的依賴，特別是中國大陸。根據財務省的貿易數據，日本2月對大陸的進口幾乎比一年前腰斬。

日本企業供應鏈在2011年3月的核災事故與海嘯後大受打擊，加速遷往海外，如今卻又碰上新冠肺炎疫情，導致這些遠赴海外的供應鏈再度承受風險。經濟產業省的數據顯示，日企在海外製造活動的比重，於2017會計年度攀升至25.4%的高點，其中汽車與其他交通工具業在海外生產的比重高達47%，電信設備則為29%。

另外，為避免肺炎疫情拖累全球經濟步入衰退，包括加拿大和智利在內的多個亞太國家25日承諾，將竭盡所能支撐供應鏈維持開放和保持連結。

東京都知事小池百合子25日晚間緊急召開記者會表示，鑑於疫情擴大，呼籲東京都市民本周末非必要盡量不要外出。小池說：「本周可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重要的局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。」