紐約黃金市場供應吃緊

新冠肺炎在全球大流行，阻斷了黃金實體交易的路徑，加上投資人大量湧入這種資產尋求避險，紐約黃金市場實體黃金的供應嚴重吃緊。

在金屬煉製廠關閉以及各地疫情控制措施導致飛機停飛之際，紐約能否有足夠的黃金來交割在紐約商品交易所（Comex）交易的期貨合約，已引起市場疑慮。截至24日（周二），4月黃金期貨的未平倉合約數為195,604張，相當於1,960萬英兩的黃金，而Comex倉庫的可交割總庫存為870萬英兩。

供應疑慮以及黃金搶購熱潮，也推升了紐約黃金期貨對倫敦黃金現貨的溢價飆升至數十年高點，這也凸顯出在疫情引發市場動盪之際，投資人有多急切尋找安全避風港。

紐約6月交割的黃金期貨合約24日一度漲7.7%，至每英兩1,693.50美元，比倫敦現貨價高出67.57美元。黃金期貨25日在亞洲午盤持平，報每英兩1,662.40美元。彭博匯編的數據顯示，根據回溯至1970年代中期的收盤價，交易最熱絡的黃金期貨與現貨之間的最大價差是1980年的67美元。

紐約期貨與倫敦現貨上次出現如此大的價差是在1980年代，當時杭特（Hunt）兄弟試圖壟斷白銀市場，並推動黃金期貨價格飆升至每英兩850美元的高點，這項紀錄保持了25年之久。

代表黃金市場參與者的一家倫敦交易機構24日表示，正在與Comex和其他方面合作，以「促進紐約的實物交割」，並「確保全球黃金市場的有效運作。」