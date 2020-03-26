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大馬鎖國效應 醫療手套恐長期短缺
馬來西亞橡膠手套製造商協會（Margma）示警，由於大馬的鎖國措施使醫療手套生產商勞動力大減，全球醫療手套可能「長期短缺」。
大馬新冠肺炎疫情確診病例持續增加，政府25日宣布把原定鎖國時間由兩周延長為一個月，至4月14日。
馬來西亞的橡膠手套產量占全球五分之三，但供應鏈受鎖國政策影響，進而危及全球各地醫療院所及相關工作人員。Margma並表示，由於生產商目前只能以50%的人力運作，產能也降至正常水準的一半。此外，如果產量少了一半，生產成本將增加25%至30%。
Margma表示，將持續與政府協商，允許製造商能以全產能運作，包括支援的服務和原料供應。協會也要求國際買家合理分配庫存，集中供應給醫院、救難和醫療照護人員。
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