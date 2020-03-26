各國囤糧 打擊全球貿易

新冠肺炎疫情蔓延全球，不僅各地民眾囤積糧食準備居家抗疫，就連各國政府也忙著確保疫情大流行期間國內糧食供應無虞，已有數國下令禁止稻米等主食出口，引來糧食保護主義將進一步打擊全球貿易的疑慮。

全球第三大稻米出口國越南的政府25日下令，至少本月28日前，一律暫停簽署新的稻米外銷合約，因應新冠疫情；小麥麵粉主要供應國哈薩克也宣布，禁止麵粉、胡蘿蔔、糖和馬鈴薯出口；塞爾維亞已停止出口國內生產的葵花油和其他農產品；小麥出口大國俄羅斯也不排除祭出口禁令，將逐周評估情勢再作定奪。

目前只有一小撮國家採取行動，尚未見到其他國家會紛紛跟進的跡象，但已凸顯出一個問題：這是否會觸動一波糧食保護主義行動，進一步打擊全球供應鏈和貿易流動？

倫敦智庫漆咸樓（Chatham House）新興風險研究主管班頓警告，若政府未能合作確保全球供應無虞，僅唯本國利益是圖，情況會更惡化；民眾瘋狂搶購加上保護主義政策，可能推升糧價，形成惡性循環。他說：「若是斷糧，社會將完全崩潰。」

目前糧食供應仍充裕，只是各地因應疫情採取封路、封城、鎖國等措施阻礙物流，以致農產品無法運到需要之處。全球消費者慌忙囤積民生必需品，包括主食在內。各國政府採取宵禁、禁止大型群聚活動等防疫措施，下一步也可能擴及糧食政策，例如戰時的配給制、物價控制和國內囤糧等。

進口國則趕緊擴充戰備儲糧。最大稻米生產與消費國中國已承諾大舉向國內農民收購稻米，即使政府已囤積足敷一年消費量的稻米和小麥；阿爾及利亞和土耳其也啟動新的採購招標；摩洛哥將暫停課徵小麥進口關稅到6月中旬。