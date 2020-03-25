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還記得哈紹吉案嗎? 土耳其宣布起訴20名沙烏地阿拉伯人
土耳其檢方25日宣布偵查終結，起訴20名涉嫌殺害沙烏地阿拉伯異議作家哈紹吉（ Jamal Khashoggi）的沙國公民。
哈紹吉在2018年10月2日於沙國駐伊斯坦堡總領事館遇害，並遭到「行刑隊」分屍。伊斯坦堡地檢署向國際刑警組織發布紅色查緝通報，並準備向沙國要求交出嫌犯。全案註定無疾而終，因為沙國不會配合，土耳其法律也要求被告必須出庭應訊。
美國情報單位調查後認定，沙國王儲穆罕默德的親信捲入此案，係由穆罕默德授意。
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