還記得哈紹吉案嗎? 土耳其宣布起訴20名沙烏地阿拉伯人

「戰爭的巨輪...沒有因疫情停歇。」非洲國家奈及利亞與查德，24日先後宣布兩國軍隊在自家邊境內，分別遭到極端主義的恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram）武裝突襲。已知奈及利亞軍隊至少70死，查德軍隊至少92死，是近一年多來兩國最嚴重的官兵遇襲事件。儘管目前沒有證據，足以證明兩起行動存在同步連攜；但過去幾星期來，奈及利亞軍方正奉命擴大反恐行動，總統布哈里（Muhammadu Buhari）日前更高調下達「殲滅令」，因此究竟是窮寇死鬥？還是更進一步的恐怖組織越境擴張？意外的血戰挫敗，亦顯示了非洲反恐的困難與紛亂。

2020-03-25 13:58