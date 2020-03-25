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難逃新冠肺炎疫情衝擊 美國富裕家庭銳減至少50萬戶

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
根據市調機構Spectrum集團，身價逾百萬美元的美國家庭，到20日為止已銳減至少50萬戶。美聯社
根據市調機構Spectrum集團，身價逾百萬美元的美國家庭，到20日為止已銳減至少50萬戶。美聯社

美國去年底資產價值超過100萬美元的家庭，總數有1,100萬戶，寫下歷來新高，原因是超低利率和政府減稅案，造就了美國歷來最長的多頭市場。

不過，彭博資訊報導，才經過短短數月，如今情況已大不相同。據市調機構Spectrum集團統計，截至20日資產價值超過百萬美元的美國家庭，至少已銳減50萬戶，

新冠肺炎疫情引爆金融與公衛兩大危機，導致富豪的財富大幅縮水。與美國一般平民相比，這些家底深厚的家庭，持有股票的可能性較高。根據聯準會（Fed）的數據，美國資產價值排名前1%的富裕家庭，去年底占股票與共同基金資產的比率共計達到53.5%。

報告顯示，無論是資產超過100萬美元的家庭，抑或資產超過2,500萬美元的家庭，每個等級的富裕家庭都面臨打擊，且口袋最深的家庭損失特別嚴重。

根據彭博億萬富豪指數，全球500大富豪年初以來已損失約1.3兆美元，相當於整體淨值流失21.6%，其中180位美國富豪合計損失4,330億美元。

全球富豪的財富縮水，將打擊高度依賴高淨值人士（HNWI）的不動產、銀行業等產業。不過，疫情對貧困和勞工階級造成的衝擊會更嚴重。美國聖路易聯準銀行總裁博拉德預估，在餐館暫停營業、工廠關閉的情況下，美國第2季失業率可能飆升至30%。

疫情 新冠肺炎 聯準會

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