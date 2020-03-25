前Fed主席柏南克：美經濟急跌後將強彈 類似天災

前美國聯準會（Fed）主席柏南克（Ben Bernanke）25日表示，美國經濟遭遇新冠疫情衝擊，可能急遽向下沈淪，但也將迅速從谷底翻升。

任內遭遇2008年金融海嘯並帶領美國經濟走出衰退的柏南克接受CNBC專訪時表示，美國此刻正陷入一波急遽下沉的衰退，但不會持久。他說：「下一季可能出現非常劇烈、短暫的衰退，我希望為期短暫。這當然是因為一切都關閉了。」

柏南克說：「在關閉期間，不管持續多久，如果勞動力和企業沒有受到太大的傷害，那麼我們就可能見到相當迅速的反彈。」

在2008年金融海嘯期間，Fed在柏南克掌舵下把基準利率降到接近0%，並實施一連串計畫，終於救起美國經濟。

柏南克也是公認的「大蕭條」權威，但他認為當前情況與2008年金融海嘯以及1930年代大蕭條時期相比，只有些微的相似點。

柏南克說：「這是一隻迥異於大蕭條的野獸。」他指出，大蕭條是「肇因於人禍、貨幣和金融震撼」；新冠危機帶來「相同的恐慌和波動的感覺」，但「更近似於一場重大的暴風雪或天災，而非典型的1930年代式大蕭條」。

稍早，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）接受CNBC訪問時也表示，美國經濟體系短期內面臨巨大的衝擊，但在疫情最糟時期過後，便可望強勁反彈。

博拉德本周預估，美國失業率可能飆升到30%，高於大蕭條時代的水準。但他25日淡化上述說法，改口說近期傷害將很嚴重，但主要是因為防堵疫情造成，會隨疫情減退而迅速復原。

Fed為緩和新冠疫情對經濟衝擊，已把短期利率大幅調降到接近0%，並承諾無上限的資產收購計畫以支撐市場。