呼吸器急缺！陸廠：需求至少是現有數量的十倍

中國大陸大型醫療器材製造商說，隨著狀況危急的新冠肺炎病患愈來愈多，呼吸器需求量大增，至少是目前全球醫院可取得呼吸器數量的十倍。

由於各國加護病房的呼吸器需求大增，深圳邁瑞醫療公司等中國大陸同業的海外訂單都激增。對新冠肺炎重症患者而言，能否取得呼吸器攸關生死。

邁瑞董事會秘書李文楣25日說：「需求比我們能吃下的訂單量多好幾倍，而訂單數也比目前產能多幾倍，且產能已比以往提高很多倍。」

隨著歐美逐漸淪為新冠肺炎疫情重災區，李文楣說，現正延遲出貨給國內客戶，優先滿足海外買家的緊急需求。邁瑞每月能製造3,000台呼吸器，

李文楣說，病人監測器的產量，從去年以來已成長近三倍，目前邁瑞每月能生產3萬具病人監測器。