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來得快去得快？美股期指翻黑

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美股期指翻黑，與歐洲股市雙雙回吐25日稍早的漲幅。 路透
美股期指翻黑，與歐洲股市雙雙回吐25日稍早的漲幅。 路透

美股期指翻黑，與歐洲股市雙雙回吐25日稍早的漲幅，市場震盪再起，新冠肺炎疫情對經濟衝擊的疑慮仍揮之不去。

台灣時間25日晚上7時左右，道瓊期指約跌120點或0.6%，標普500和那斯達克100期貨指數則跌0.8%左右。稍早道瓊期指一度掌與800點，也帶動亞洲股市連續第二天勁揚。

歐洲Stoxx 600指數目前約跌0.6%，稍早一度大漲4.8%。

道瓊指數周二（24日）狂漲逾11%，創下1933年以來最大單日漲幅，市場看好美國國會即將就2兆美元的經濟刺激法案達成協議 ，推動風險偏好急劇升溫。

亞洲股市今天也受激勵，幾乎全面大漲，MSCI亞太指數出現自2008年10月以來的最佳兩日連漲，然而仍不足以代表亞洲股市從此撥雲見日。

新加坡銀行投資策略主管Eli Lee便提醒，疫情何時能開始好轉還不明朗，不能被短期閃現的光點迷惑，「在市場大跌30%之後，想找機會進場者要特別小心危險的陷阱。」

疫情 新冠肺炎 標普 MSCI

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