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印度部分港口宣布新冠疫情為不可抗力 物流大亂

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
印度政府表示，各港口可把新冠疫情列為不可抗力因素。 路透
印度政府表示，各港口可把新冠疫情列為不可抗力因素。 路透

印度總理莫迪24日宣布，午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始鎖國三周；當局同時告知所有主要港口，對抗新冠肺炎可以當成中止部分港務運作的有效依據，令交易商對於商品進出印度的規定無所適從。

印度航運部建議各港口，可以考慮把新冠疫情列為不可抗力事件的依據，免除未能履行合約的責任。目前已有七個港口和碼頭這麼做，但表示未來目標是繼續營運，因為政府把船運視為「必要服務」。

印度鎖國三周，是全球迄今影響最廣泛的措施；然而，當地一些港口宣布不可抗力後，引發諸多混亂；包括該國最大的原油、液化天然氣和貨櫃處理業者在內，交易商和船舶經紀公司正試圖評估這些措施是否將導致港務作業暫停。

彭博資訊彙整的資料顯示，2018年經由印度港口進出的商品價值約達8,290億美元，排名全球第13。印度也是全球第三大原油進口國以及第四大液化天然氣進口國，並且是煤礦、棕櫚油的大買家，以及砂糖的出口國。

國營維沙卡帕特南港的港務局Visakhapatnam Port Trust副董事長P.L. Haranadh表示：「（不可抗力）不代表港務作業停止，而是讓我們免於新冠疫情造成的商業責任。目前我們的運作已經減慢，因為許多員工基於健康疑慮不願上班。在資源有限的情況下，我們會盡力確保必需品的供給，例如煤、原油，以及貨櫃的保養。」

印度 鎖國 新冠肺炎

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