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史上最大紓困案激勵美期指續揚 專家卻告誡投資人小心
在國會兩黨就史上最大規模的2兆美元經濟紓困案達協議後，美股三大期貨指數延續昨日上漲氣勢，道瓊期指在亞洲時間25日將漲幅增至1.2%，標普500指數期貨也漲高0.55%，那斯達克期貨指數則由黑翻紅，上漲0.22%。
但荷蘭國際集團（ING）亞太研究部門負責人卡奈爾說，美股本周漲勢恐是虛晃一招的「傻蛋反彈」（Sucker's rally），完全欠缺基本面支撐，全球金融市場依舊面臨挑戰，因為全球新冠肺炎病例迅速增加令人「慘不忍睹」。
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