快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

平均年齡不到35歲 國民黨發言人團名單曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞股連兩日大反攻 但很少人相信就要從此走出困局

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日股在內的亞洲股市已經連兩天大漲，但仍不足以說服投資人情況已撥雲見日。 歐新社
日股在內的亞洲股市已經連兩天大漲，但仍不足以說服投資人情況已撥雲見日。 歐新社

亞洲各國股市今天幾乎都大漲，推升MSCI亞太指數出現自2008年10月以來的最佳兩日連漲。然而兩天內達到10%的漲幅，仍不足以說服投資人亞洲股市已經走出困局。

這波漲勢由日韓股市領軍，接著又有美國白宮與參議院就經濟刺激方案達成協議、中國大陸央行考慮降息等利多。

過去兩個月，因為新冠病毒疫情肆虐，亞股市值已經蒸發大約76億美元，股市反彈當然大家求之不得，但很少人敢說亞股從此就要撥雲見日。駐香港Foundation資產管理投資長Michael Liang說：「一個反彈不能表示市場就會直線上升。4月有可能再來一波抛售潮，屆時公司開始發布第1季獲利和第2季財務指引。」

目前對MSCI亞州指數成分股明年的獲利預測，已經由今年1月的高峰下調14%。上次全球金融危機時，獲利的降幅是58%。

新加坡銀行投資策略主管Eli Lee表示，資產負債表很弱以及商業模式面臨危機的企業，可能面臨永久性的損傷，有些可能根本無法存活。現在疫情何時能開始好轉還不明朗，不能被短期閃現的光點迷惑。他提醒：「在市場被抛售30%之後，想找機會進場者要特別小心危險的陷阱。」

亞股 MSCI 大陸央行 香港

延伸閱讀

美股受抗疫方案激勵大漲 亞股早盤追隨上漲

花旗：今年企業獲利探歷史低點

IMF：今年跟海嘯期一樣慘

醫療保健族群 跟漲抗跌

相關新聞

史上最大紓困案激勵美期指續揚 專家卻告誡投資人小心

在國會兩黨就史上最大規模的2兆美元經濟紓困案達協議後，美股三大期貨指數延續昨日上漲氣勢，道瓊期指在亞洲時間25日將漲幅增...

亞股連兩日大反攻 但很少人相信就要從此走出困局

亞洲各國股市今天幾乎都大漲，推升MSCI亞太指數出現自2008年10月以來的最佳兩日連漲。然而兩天內達到10%的漲幅，仍...

Nike：中國消費者回籠 網購也緩衝疫情影響

運動用品大廠耐吉公司主管今天表示，在亞洲主要市場，消費者開始回到店裡購物了。耐吉財報顯示，中國市場季度營收罕見下滑趨勢，...

疫情嚴峻 川普：盼復活節前重啟經濟

美國國會即將通過金額接近兩兆美元的振興方案，美股24日飆漲，道瓊工業指數狂漲2112.98點，漲幅11.4%，收在20,704.91點，刷新漲點紀錄，也是1933年以來的最大單日漲幅。

波音737 MAX力拚重出江湖 傳5月前重啟生產

知情人士今天表示，波音737 MAX機型因發生空難遭當局以安全為由停飛，伴隨而來的停產持續數月後可能即將結束，波音打算在...

經濟解析／美股飆漲後何去何從 華爾街策略師仍無頭緒

美國股市的瘋狂走勢，讓顧問也只能顧著問。彭博資訊說，當股市變得瘋狂時，投資銀行的客戶就會向投銀的策略師求助，諮詢該有什麼...

夏普將以92.4億日圓入主NEC Display並納為子公司

夏普（Sharp）宣布，將以92.4億日圓取得NEC Display Solutions 66%股權，將這家原屬NEC子...

蘋果希望在4月上半陸續恢復開放直營店

蘋果（Apple）通知員工，希望4月上半陸續恢復開放零售直營店，並將多數員工的遠距工作延長到至少4月5日。

空前刺激在望 道瓊指數狂飆2,112點 創史上最大漲點

美國股市周二飆漲，道瓊工業指數狂漲逾11%，創下1933年以來的最大單日漲幅，市場看好美國國會即將就史無前例的經濟刺激法...

紓困案即將過關 美股收高道瓊漲2112.98點

股市從23日的3年低點大幅反彈，創87年來最佳單日表現，因為投資人預期美國國會議員們接近達成刺激法案的協議，以挽救經濟免受冠狀病毒的破壞。 道瓊工業平均指數飆升2112.98點或11.37%收2

蘋果市值 重返兆美元

蘋果市值23日收盤跌破1兆美元關卡，使蘋果的長期競爭對手微軟成為當時唯一仍保有1兆美元市值的美國企業。不過，蘋果股價24日早盤大漲逾7%，再度重返「市值兆美元俱樂部」。

疫情影響 應材撤回本季財測

全球半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）23日表示，受新冠肺炎疫情打亂供應鏈與製造部門腳步影響，撤回本季財測。法人認為，應材此舉反映全球疫情肆虐，相關廠商未來一季很可能調整資本支出，隱約透露短期半導體設備支出恐趨保守。

熱門新聞

後悔捐口罩給中國 日本豐川市長盼「有剩返還」：是我太天真

南韓N號房主嫌移送檢方公開謝罪 「謝謝制止我無法自拔的惡魔生活」

恐怖行徑不只一樁！N號房主謀接下買凶案欲殺害女童

紓困案即將過關 美股收高道瓊漲2112.98點

解決醫療用品短缺！美國啟動國防生產法 訂購五億口罩

我必須要抓寶可夢！義大利男不甩禁令 外出趴趴走被抓包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。