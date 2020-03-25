亞股連兩日大反攻 但很少人相信就要從此走出困局

亞洲各國股市今天幾乎都大漲，推升MSCI亞太指數出現自2008年10月以來的最佳兩日連漲。然而兩天內達到10%的漲幅，仍不足以說服投資人亞洲股市已經走出困局。

這波漲勢由日韓股市領軍，接著又有美國白宮與參議院就經濟刺激方案達成協議、中國大陸央行考慮降息等利多。

過去兩個月，因為新冠病毒疫情肆虐，亞股市值已經蒸發大約76億美元，股市反彈當然大家求之不得，但很少人敢說亞股從此就要撥雲見日。駐香港Foundation資產管理投資長Michael Liang說：「一個反彈不能表示市場就會直線上升。4月有可能再來一波抛售潮，屆時公司開始發布第1季獲利和第2季財務指引。」

目前對MSCI亞州指數成分股明年的獲利預測，已經由今年1月的高峰下調14%。上次全球金融危機時，獲利的降幅是58%。

新加坡銀行投資策略主管Eli Lee表示，資產負債表很弱以及商業模式面臨危機的企業，可能面臨永久性的損傷，有些可能根本無法存活。現在疫情何時能開始好轉還不明朗，不能被短期閃現的光點迷惑。他提醒：「在市場被抛售30%之後，想找機會進場者要特別小心危險的陷阱。」