新加坡銀行CEO：槓桿操作投資人應趁上漲趕快賣

華僑銀行（OCBC）旗下的私人銀行部門新加坡銀行執行長博林（Bahren Shaari）表示，新冠疫情引發的危機尚未達顛峰，進行槓桿操作的客戶應該要利用市場大漲趕緊出脫部分投資。

博林25日接受彭博電視專訪時表示：「利用反彈賣掉一些投資部位，一些你現在不想持有的證券。現在是這麼做的最佳時機。」

博林說：「我們還只是在這場危機第一部分的開端。許多國家還沒妥善準備，仍沒有因應疫情的清晰計畫。」

亞洲股市25日大漲，跟進美股前市創下的1933年來最大單日漲幅，利多消息是美國國會正在協商一套緊急支出計畫，以因應疫情帶來的經濟衝擊。股市自1月攀抵高峰以來已蒸發逾20兆美元市值，投資人則想知道這波反彈能否延續。

博林表示，該銀行客戶在過去幾周已「盡可能」減少槓桿操作部位，不過仍有必要維持投資。他說，有極少數客戶是高度槓桿操作的交易人士，但多數則「不在那樣的情況」。

他說：「不幸地，一些客戶必須以非常低的價格結清部位。因此，我們正通知客戶盡可能帶來擔保品，以確保我們能支撐他們的部位。」