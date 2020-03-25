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經濟解析／美股飆漲後何去何從 華爾街策略師仍無頭緒

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美股最近的瘋狂表現，華爾街策略師也摸不著頭緒。 美聯社
美股最近的瘋狂表現，華爾街策略師也摸不著頭緒。 美聯社

美國股市的瘋狂走勢，讓顧問也只能顧著問。彭博資訊說，當股市變得瘋狂時，投資銀行的客戶就會向投銀的策略師求助，諮詢該有什麼方針，然而這次因新冠病毒引發的股災，策略顧問們也毫無頭緒。

BMO Capital的Brian和Nicholas Roccanova本周一（23日）在報告裡就直接說：「這是我們職業生涯中的第一次，決定不做標普500目標價和不估每股盈餘目標。因為幾乎每天數據、預測和情緒的變動都又快又大，幾乎沒有合理的方法來預測美股走勢。」同一天，Oppenheimer的John Stoltzfus也舉白旗，表示需要更多的確定因素和疫情衝擊獲利的具體資料，才能提供建議。

財務模型現在因疫情擾亂市場，企業歇業、供應鏈顛覆，變得暗淡無用。更難評估的是，聯準會（Fed）前所未有的刺激措施如何以及何時才會觸及到美國企業。在2008年金融危機期間，用了四個月時間，外加標普500指數跌了40%，才看到刺激政策效果。沒有人知道這次劇本是否會如此重演。

到目前為止，已有19家標普500成分公司暫停發布季度或全年財測，估計這個數字可能還會上升。華爾街大多數銀行雖大幅調降對標普500指數的預測，但還沒有放棄估計，他們本周發布的目標值估在2,700到3,000點之間。

其中，高盛的David Kostin估3,000點，摩根士丹利、花旗集團和瑞士信貸則是不約而同把標普500今年底的目標調降到2,700點。特別是原先是最看多的策略師之一瑞士信貸的Jonathan Golub，現在如此看壞前景，令一些人吃驚。

Golub估計標普500今年底的每股盈餘將年減24%，他表示，接下來兩季的企業獲利將分別下跌37%和43%。好消息是今年暴跌之後，Golub認為明年獲利會成長20%。他說：「與金融危機時期不同，當前情況的萎縮和復甦都應該會更陡峭。」

上周五彭博最新彙整的資料則是顯示，分析師仍預期今年下半年獲利就會大幅反彈，全年可有1.5%成長。

標普 疫情 瑞士

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