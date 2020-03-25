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夏普將以92.4億日圓入主NEC Display並納為子公司

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
夏普藉併購NEC子公司強化海外市場的版圖。美聯社
夏普藉併購NEC子公司強化海外市場的版圖。美聯社

夏普（Sharp）宣布，將以92.4億日圓取得NEC Display Solutions 66%股權，將這家原屬NEC子公司納歸旗下。夏普表示，此收購案對財報影響不大。

日經新聞稍早報導，夏普將以 100億日圓取得NEC Display Solutions 2/3股權，計劃今夏將該公司納為子公司，但仍待主管機關批准。藉此併購，夏普將強化海外市場的版圖。

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